Туркменистан и ОДВЗЯИ обсудили сотрудничество в области ядерного разоружения

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с Исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества Туркменистана с ОДВЗЯИ, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны подчеркнули значимость вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и важность политики постоянного нейтралитета Туркменистана, направленной на поддержание мира и стабильности. Туркменистан, как участник основных международных договоров и конвенций ООН в области разоружения, намерен продолжать содействие этим процессам на региональном и глобальном уровнях.

Обсуждались перспективы взаимодействия, включая подготовку кадров, участие национальных экспертов в семинарах и тренингах, организуемых ОДВЗЯИ, и оказание технического содействия.