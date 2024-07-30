Туркменистан и международные организации обсудили выполнение обязательств в области прав человека

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права и представителей Страновой команды ООН, ЕС и ОБСЕ. В мероприятии приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, министерств, ведомств и общественных организаций, а также международных структур.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, на заседании были подведены итоги работы Межведомственной комиссии за первые шесть месяцев 2024 года и намечены дальнейшие шаги по реализации национальных планов в области прав человека. Особое внимание было уделено рекомендациям Комитетов ООН по правам человека и их значению для обеспечения прав и интересов граждан Туркменистана.

Участники обсудили приоритетные направления взаимодействия Туркменистана с международными организациями, подчеркнув важность систематических семинаров, встреч и консультаций для подготовки национальных отчётов и изучения передовой практики в области защиты прав человека.

Члены Межведомственной комиссии и представители международных структур выразили готовность к активному сотрудничеству для достижения Целей устойчивого развития и реализации национальных программ социально-экономического развития.