Рашид Мередов провел встречу с новым послом Германии в Туркменистане

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Туркменистане Берндом Хайнце, который вручил копии своих верительных грамот.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Р.Мередов поздравил Б.Хайнце с назначением и выразил готовность туркменской стороны оказывать всестороннюю поддержку в его дипломатической деятельности. В ходе встречи стороны отметили успешное межгосударственное взаимодействие в политико-дипломатической, торгово-экономической и социальной сферах, а также подчеркнули важность дальнейшего развития культурно-образовательных связей.

Особое внимание было уделено партнёрству в торгово-экономической сфере, включая эффективное сотрудничество с Восточным комитетом германской экономики. Обе стороны выразили готовность продолжать укреплять двусторонние отношения в рамках диалога «Центральная Азия – Германия».