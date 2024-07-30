Президент Туркменистана произвел кадровые изменения в руководстве велаятов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на рабочем совещании по сельскохозяйственному сектору объявил о кадровых изменениях в руководстве некоторых велаятов, сообщает TDH.

Хяким Ахалского велаята Ровшен Джепбаргулыевич Ходжагулыев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Солтанмырат Акмаммедович Солтанмырадов, ранее занимавший должность хякима Дашогузского велаята.

Довлетгельды Сейидович Бабаев назначен хякимом Дашогузского велаята. До этого он возглавлял Научно-исследовательский институт зерноводства Министерства сельского хозяйства Туркменистана.

Хяким Лебапского велаята Шохрат Аннагурбанович Амангельдыев также освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Его место займет Максат Ковусович Аннанепесов, ранее руководивший Научно-исследовательским институтом земледелия Министерства сельского хозяйства Туркменистана.