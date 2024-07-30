Облачность и местами дожди ожидаются на этой неделе в Туркменистане

В Туркменистане на этой неделе ожидаются переменная облачность, пасмурная погода, мечтами дожди.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в начале недели в Ашхабаде будет переменчивая пасмурная погода, температура воздуха ночью от +23… +25 градусов, до +26… +28 градусов, днём будет жарко от +33… +35 градусов до +39… +41 градусов.

В Ахалском велаяте начало недели будет пасмурным и дождливым. Температура воздуха: ночью от +21… +26 градусов до +25… +30 градусов, днём будет жарко от +32… +37 градусов до +38… +43 градусов.

В Балканском велаяте начало и вторая половина недели будут переменчиво-облачными, с дождями. Температура воздуха: ночью от +20… +25 градусов, до +24… +29 градусов, днем +34… +39 градусов, а в прибрежных этрапах +29… +34 градуса.

В Марыйском велаяте переменная облачность, температура воздуха: ночью от +22… +27 градусов до +25… +30 градусов, днём будет жарко от +34… +39 до +38… +43 градусов.

В Лебапском велаяте ожидается переменная облачность, температура воздуха будет ночью от +22… +27 градусов до +26… +31 градусов, днём будет жарко от +33… +38 градусов до +40… +45 градусов.

В Дашогузском велаяте – начало недели будет пасмурным и дождливым, температура воздуха: ночью от +20… +25 градусов до +23… +28 градусов, днём будет жарко от +29… +34 градусов до +36… +41 градусов.