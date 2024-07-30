Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл телефонный разговор с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе беседы стороны рассмотрели ключевые направления двустороннего партнёрства, подчеркнув значимость дружеского диалога на высшем политическом уровне.

Министры отметили, что встречи глав государств и лидеров двух стран придают импульс дальнейшему углублению и развитию межгосударственных отношений по широкому спектру.

Дипломаты также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и многосторонних структур, что способствует укреплению взаимодействия между Туркменистаном и Казахстаном.