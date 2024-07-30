Главы МИД Туркменистана и Кыргызстана обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сообщает туркменский МИД.

В ходе беседы стороны подчеркнули значимость взаимных визитов на высшем государственном уровне и многоуровневых политических консультаций.

Также обсуждалась важность участия делегаций высокого уровня в мероприятиях, проводимых в обеих странах. Главы внешнеполитических ведомств отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Кыргызстаном, включая конструктивное взаимодействие на международных площадках.