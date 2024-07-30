В Тегеране прошла церемония утверждения нового президента Ирана

28 июля, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подписал указ об утверждении Масуда Пезешкияна в должности президента Исламской Республики. Церемония утверждения транслировалась в прямом эфире телеканалом IRIB.

На мероприятии в Тегеране присутствовало множество высокопоставленных чиновников и богословов из руководства Ирана. Церемония началась с доклада главы МВД Ахмада Вахиди о том, как прошли президентские выборы. Текст указа зачитал глава канцелярии Хаменеи Мохаммад Гольпайегани. Верховный лидер лично передал оригинал указа Пезешкияну.

Новый президент обратился со словами благодарности к народу и призвал его к сплоченности и единству.

Проведение церемонии утверждения в должности избранного президента является обязательной процедурой и предшествует инаугурации, которая состоится 30 июля в здании Меджлиса (однопалатного парламента Ирана).