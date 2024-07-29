BOMCA передала Службе по карантину растений Туркменистана новое оборудование

Государственная служба по карантину растений Министерства сельского хозяйства Туркменистана получила диагностические протоколы EPPO для регулируемых вредных организмов и учебное оборудование от Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (BOMCA 10).

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», диагностические протоколы EPPO необходимы для предоставления результатов диагностики при экспорте растительной продукции из Туркменистана в Европу и Средиземноморье.

Учебное оборудование представляет собой интерактивный экран, ноутбук, рабочие компьютеры, ЖК-мониторы и веб-камеры для качественного дистанционного и выездного обучения и укрепления возможности оперативного планирования.

Оборудование было приобретено в рамках Компонента 3 Программы BOMCA 10 «Содействие законным торговым потокам через границы» и призвано совершенствовать работу таможенного, фитосанитарного и ветеринарного ведомств, отмечает источник.