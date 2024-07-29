Эксперт дал рекомендации по безопасному просмотру телевизора

Длительное время перед телевизором может негативно сказаться на здоровье глаз, позвоночника и общем самочувствии. Элина Санторо, офтальмохирург и кандидат медицинских наук, поделилась советами по правильному просмотру телевизора с «Лентой.ру».

Для сохранения зрения важно соблюдать дистанцию от экрана – не менее трех метров. Комната должна быть освещена дополнительным источником света, чтобы избежать перенапряжения глаз. Просмотр телевизора в полной темноте нежелателен.

Правильная поза также играет ключевую роль. Длительное нахождение в неудобном, сгорбленном положении может вызвать боли в спине и шее, а также негативно повлиять на зрение.

Важно контролировать продолжительность просмотра. Детям до семи лет рекомендуется ограничиться 30 минутами в день. Взрослым следует делать перерывы после полутора часов непрерывного просмотра, что примерно соответствует длительности одного фильма.

Соблюдение этих простых правил поможет минимизировать негативное воздействие телевизора на здоровье и сделать просмотр более комфортным и безопасным.