Туркменские дзюдоисты стартуют на ОИ-2024 в Париже

27 июля на Олимпийских играх в Париже стартовал турнир по дзюдо, в котором 14 комплектов наград в семи мужских и семи женских весовых категориях оспаривают 378 спортсменов (192 мужчин и 186 женщин) из 122 стран пяти континентов, передает «Туркменистан: Золотой век».

Туркменистан в этом виде программы представлен двумя дебютантами Олимпийских игр – 20-летним Сердаром Рахимовым и 19-летней Майсой Пардаевой.

За последние два года Сердар на крупных международных соревнованиях завоевал шесть медалей, в том числе первую в истории Туркменистана золотую медаль на престижном в Таджикистане турнире мировой серии Большого шлема – «Dushanbe Grand Slam 2024». А Майса в отборочном олимпийском цикле выиграла 7 медалей на представительных международных соревнованиях, в том числе бронзовые на XIХ летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) и турнире Большого шлема в Турции – «Antalya Grand Slam 2024».

Соревновательную программу туркменских олимпийцев на Играх-2024 в Париже откроет 28 июля Сердар Рахимов. Он выступит в традиционной для себя весовой категории до 66 кг, в которой борьбу за медали поведут 27 дзюдоистов. По итогам жеребьёвки, в первом круге в соперники Рахимову достался 27-летний бронзовый призёр чемпионата Африки, двукратный победитель открытого африканского турнира в Луанде Эдмилсон Педро из Анголы. В случае победы над ним в следующем круге Сердар Рахимов встретится с победителем пары Виллиан Лима (Бразилия) – Сардор Нуриллаев (Узбекистан).

Майса Пардаева выйдет на олимпийские татами 29 июля также в обычной для себя весовой категории до 57 кг, в которой будут выступать 28 дзюдоисток. В первом поединке ей будет противостоять 29-летняя бронзовая медалистка Кубка мира-2023 в Варшаве, Большого шлема-2023 в Казахстане, Гран-При-2023 в Душанбе и чемпионата Азии-2024 в Гонконге Цай Ци из Китая, с которой Майса уже трижды ранее встречалась. На состоявшемся в марте прошлого года Большом шлеме в Тбилиси победу одержала китаянка. А вот последующие две схватки за бронзовую медаль на XIХ летних Азиатских играх в Ханчжоу и турнире Большого шлема в турецкой Анталье остались за Пардаевой.