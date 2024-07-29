Сердар Рахимов с победы стартовал на Олимпиаде-2024

Туркменский дзюдоист Сердар Рахимов успешно начал свое выступление на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). В предварительном раунде весовой категории до 66 килограммов он одержал победу над Эдмилсоном Педро из Анголы со счетом 10:1.

В следующем круге Сердар Рахимов встретится с бразильцем Виллианом Лимой, который одержал победу со счетом 1:0 над представителем Узбекистана Сардором Нуриллаевым.

Отметим, что 20-летний Рахимов дебютант Олимпийских игр. За последние два года атлет завоевал шесть медалей на крупных международных соревнованиях. Среди них – первая в истории Туркменистана золотая медаль на престижном турнире мировой серии Большого шлема «Dushanbe Grand Slam 2024» в Таджикистане.