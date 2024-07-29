Прогноз геомагнитной активности на август 2024 года

В августе 2024 года ожидается три периода повышенной геомагнитной активности. Первый из них продлится с 1 по 3 августа, интенсивность колебаний составит от 3 до 4 баллов. В это время люди, чувствительные к изменениям магнитного поля Земли, могут испытывать легкое недомогание, включая тошноту, скачки артериального давления и головные боли. Об этом сообщает «РАМБЛЕР».

Второй, более интенсивный период геомагнитных возмущений, начнется 9 августа и завершится 12 числа. Сила этой магнитной бури достигнет 4 баллов, что может оказать влияние не только на метеозависимых, но и на здоровых людей.

Заключительная магнитная буря месяца ожидается 28-29 августа. Ее интенсивность будет умеренной – 3 балла.

Для снижения негативного воздействия геомагнитных возмущений рекомендуется:

— проводить больше времени на свежем воздухе

— поддерживать водный баланс организма

— придерживаться здорового образа жизни

— исключить употребление алкоголя, табака и нездоровой пищи.