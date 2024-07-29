Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО обсудила планы на будущее

В Ашхабаде под председательством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова состоялось очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. В заседании приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств страны.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, на заседании обсуждался широкий спектр вопросов сотрудничества с ЮНЕСКО, а также намечены планы взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание было уделено предложениям Туркменистана по внесению национальных ценностей в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Рашид Мередов подвел итоги деятельности Межведомственной комиссии по делам ЮНЕСКО за первые шесть месяцев 2024 года и обозначил приоритетные направления дальнейшей работы. Также была заслушана информация об итогах работы Национальной комиссии за истекший период и задачах на 2024 год.

Среди важных мероприятий было отмечено проведение 16 мая в Ашхабаде 10-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов ТЮРКСОЙ, по итогам которого был принят Итоговый документ. В течение первого полугодия 2024 года проводились работы по защите, изучению и консервации памятников Амуль и Акджагала, вошедших в Список всемирного наследия в рамках номинации «Великий Шёлковый путь: Заравшан – Каракумский коридор».

Особое внимание было уделено совместным усилиям по внесению национальных ценностей Туркменистана в Списки мирового наследия ЮНЕСКО, а также деятельности по выявлению, исследованию и внесению письменных памятников в реестр ЮНЕСКО «Память мира».

На заседании также обсуждались такие актуальные темы, как укрепление роли Туркменистана в крупных структурных подразделениях ЮНЕСКО, расширение международного научного взаимодействия, сотрудничество в цифровых проектах и обмен информацией.