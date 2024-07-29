Комбинат «Гувлыдуз» в Туркменистане удостоен трёх международных сертификатов

В ходе рабочей поездки в город Аркадаг, Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, на котором обсуждались ход работ по застройке нового города и вопросы празднования знаменательных дат.

На совещании было отмечено, что продукция производственного комплекса «Гувлыдуз», расположенного в Туркменбашинском этрапе Балканского велаята, удостоена трёх международных сертификатов.

Комплекс получил Сертификат экологического менеджмента ISO 14001, Сертификат соответствия медицинской продукции системе менеджмента качества ISO 13485 и Сертификат соответствия системы менеджмента по производству соли требованиям ISO 9001, сообщает МИЦ.