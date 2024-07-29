Дзюдоист Сердар Рахимов завершил выступление на Олимпиаде в Париже

Дзюдоист из Туркменистана Сердар Рахимов провел свою вторую схватку на Олимпиаде-2024 в Париже.

На стадии 1/8 финала весовой категории до 66 килограммов Рахимов встретился с представителем Бразилии Виллианом Лимой и уступил ему со счетом 0:10. Таким образом, Лима обеспечил себе место в четвертьфинале, в то время как Рахимов завершил выступление на турнире.

Напомним, что в своем стартовом поединке в Париже Сердар победил ангольского спортсмена Эдмилсона Педро (10:1).

Олимпийские игры завершатся 11 августа.