Главы МИД Туркменистана и Таджикистана обсудили перспективы двусторонних отношений

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, в ходе которого стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание организации контактов на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных форумов и встреч. Был подчеркнут конструктивный настрой на расширение и укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя государствами.