Ученый прокомментировал присоединение Туркменистана к CITES

13 июля Туркменистан ратифицировал Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Подробнее о присоединении Туркменистана к Конвенции рассказал на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» научный сотрудник Национального института пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, кандидат биологических наук Джумамурад Сапармурадов.

— СИТЕС – одно из первых международных соглашений по сохранению представителей мира живой природы из числа редких, принятое 3 марта 1973 года. Присоединение Туркменистана к СИТЕС демонстрирует приверженность государства сохранению природного наследия, обеспечению устойчивого использования биологических ресурсов, а также открывает возможность для законного с международной точки зрения обмена биоматериалом и особями диких животных между зоопарками.

Туркменистан, ранее не являясь стороной Конвенции, соблюдал правила и следовал принципам этого документа. Так, в своё время к моменту открытия Национального музея живой природы, когда пришлось завозить экзотических животных для создания коллекции зоопарка, государство выполнило предписания и правила оформления подобных процессов, при этом нашу страну представляло региональное отделение Конвенции, находящееся в Москве.

После того как Туркменистан стал полноправным членом Соглашения, он может самостоятельно оформлять и проводить подобные процедуры. Какие виды биоразнообразия нашей страны регулирует документ?

Прежде всего, это все осетровые, которыми богат Каспий (следует отметить, что осетрина, которая имеется в продаже на внутреннем рынке страны, привозная, выращенная искусственно в питомниках, чаще всего в Китае), кулан, леопард, каспийский тюлень, многие виды птиц, в том числе обитающего у нас два вида пеликана – кудрявый и розовый, сайгак, который мигрирует на территорию Туркменистана со стороны Казахстана в случае слишком холодной зимы и бескормицы.

Конвенция преследует цель развития межгосударственного взаимодействия. Действие Конвенции можно разделить на три степени контроля: наиболее строгие предусмотрены в отношении диких видов, обитающих непосредственно в природной среде. В своей мере регулируется экспорт и импорт ценных животных, выращенных искусственно, что обязывает экспортёров представить документально доказательную базу, подтверждающую, что такие объекты не были изъяты из природы. Третье направление входит в силу, если несколько государств сами решают, что какой-­либо вид находится в стадии исчезновения, и совместно вводят в его отношении ограничительные либо охранные меры.