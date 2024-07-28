Туркменистан и Пакистан договорились активизировать сотрудничество в энергетическом секторе и образовании

Туркменистан и Пакистан достигли договоренности о проведении в ближайшее время переговоров по реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Стороны также обсудили перспективы поставок из Туркменистана в Пакистан сжиженного газа, нефте- и газохимической продукции, а также возможности сотрудничества в сфере образования и подготовки дипломатов, сообщает TDH.

Эти договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита туркменской делегации в Исламабад на текущей неделе. Об итогах визита доложил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на очередном заседании Кабинета Министров страны.

По словам Мередова, в рамках визита состоялись встречи с высшим руководством Пакистана, включая президента Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание реализации крупных совместных проектов в энергетической сфере.

Помимо газопровода ТАПИ, обсуждалась прокладка линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

В ходе переговоров также затрагивались вопросы сотрудничества в социальной сфере. В частности, обсуждалась возможность направления туркменских дипломатов на курсы, организуемые Дипломатической академией Пакистана. Кроме того, рассматривался вопрос об открытии в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади отделения по изучению языка урду.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил итоги визита и поручил профильным ведомствам продолжить работу по укреплению туркмено-пакистанского сотрудничества в различных областях.