Посольство Туркменистана в Грузии организовало выставку в «Доме Ахундова»

В Тбилиси, в галерее «Дом Ахундова» 26 июля открылась художественная выставка «Махтумкули Фраги: взгляд из Грузии».

Выставка организована Посольством Туркменистана в Грузии в рамках празднования 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Открытие выставки посетили главы дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии, представители министерств и ведомств страны, профессиональные фотографы и художники, деятели культуры и искусства, представители научной интеллигенции, а также средств массовой информации.

Экспозиция включает в себя более 50 работ туркменских художников, изображающих известные события из биографии Махтумкули. Выставка демонстрировалась на фоне туркменской национальной музыки.

К собравшимся с приветственным словом обратился чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Грузии Довлетмырат Сейитмаммедов. Он отметил, что это мероприятие будет способствовать более широкому ознакомлению мировой общественности с творчеством Махтумкули Фраги, укреплению дружбы и сотрудничества между братскими народами.

На церемонии открытия также выступил глава Кртсанисского района г. Тбилиси Бека Микаутадзе. Он отметил, что неотъемлемой составляющей современного туркмено-грузинского межгосударственного диалога является культурно-гуманитарная сфера, подчеркнув, что проведение такого рода мероприятий будет способствовать дальнейшему укреплению связей в сфере культуры, науки и образования между Туркменистаном и Грузией.

Выставка в «Доме Ахундова» будет работать до 2 августа, сообщается в пресс-релизе туркменского дипведомства в Грузии.