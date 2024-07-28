Инновационный титановый кардиопротез успешно имплантирован пациенту

В Техасском институте сердца впервые пациенту имплантировали механическое сердце с технологией магнитной левитации, аналогичной той, что используется в высокоскоростных поездах. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на New Atlas.

Новаторское устройство, получившее название TAH (total artificial heart), представляет собой титановый бивентрикулярный ротационный насос. Ключевой элемент конструкции – магнитно-левитирующий ротор, заменяющий функции обоих желудочков естественного сердца.

Главное преимущество магнитной подвески ротора заключается в отсутствии трения, что существенно снижает износ устройства и риск его выхода из строя.

TAH, оснащенный компактным перезаряжаемым внешним контроллером, способен перекачивать около 12 литров крови в минуту. По заявлению разработчиков, такой производительности достаточно для обеспечения физической активности взрослого мужчины.

На текущем этапе устройство применяется как временное решение для поддержания жизни пациента в ожидании трансплантации донорского сердца. Ученые планируют продолжить клинические испытания этой перспективной технологии.