Глава МИД Туркменистана передал документ об аккредитации афганскому дипломату

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов вручил Файзалу Мухаммаду Сабиру документ об аккредитации в качестве Временного поверенного в делах Афганистана.

Афганский дипломат Файзал Мухаммад Сабир уже несколько лет представляет свою страну в Ашхабаде, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи в Ашхабаде стороны подчеркнули дружеский характер двусторонних отношений между двумя государствами. Обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся реализации крупных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов, осуществляемых с участием Туркменистана и Афганистана.

Особое внимание было уделено проектам, таким как транснациональный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также возведение железных дорог из Туркменистана в Афганистан.