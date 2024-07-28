Глава МИД Туркменистана передал документ об аккредитации афганскому дипломату

Глава МИД Туркменистана передал документ об аккредитации афганскому дипломату

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов вручил Файзалу Мухаммаду Сабиру документ об аккредитации в качестве Временного поверенного в делах Афганистана.

Афганский дипломат Файзал Мухаммад Сабир уже несколько лет представляет свою страну в Ашхабаде, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи в Ашхабаде стороны подчеркнули дружеский характер двусторонних отношений между двумя государствами. Обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся реализации крупных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов, осуществляемых с участием Туркменистана и Афганистана.

Особое внимание было уделено проектам, таким как транснациональный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также возведение железных дорог из Туркменистана в Афганистан.