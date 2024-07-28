В Туркменистане 6 сентября пройдет финал конкурса одарённых детей

6 сентября состоится заключительный государственный тур конкурса одарённых детей Garaşsyzlygyň merjen däneleri, приуроченный к 33-й годовщине независимости Туркменистана. Об этом на заседании Правительства страны доложила вице-премьер Б.Ораздурдыева, говоря о подготовке к финальному туру творческого состязания.

Конкурс проводится в соответствии с Постановлением главы государства о проведении конкурса на соискание премии Президента Туркменистана Türkmeniň Altyn asyry среди деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и представителей подрастающего поколения.

Этапы конкурса Garaşsyzlygyň merjen däneleri уже прошли в этрапах, городах и велаятах при содействии министерств образования и культуры.

В целом в конкурсе приняло участие 1011 детей: 64 творческих коллектива и юные солисты.

По итогам отборочных туров в финал вышли 21 вокалист и 13 детских танцевальных, песенно-музыкальных и фольклорных коллективов.

В общей сложности право участия в государственном этапе завоевал 361 ребёнок.

Финальный государственный тур данного конкурса планируется провести 6 сентября в Белой юрте туркмен в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята.

Президент Сердар Бердымухамедов, одобрив представленное вице-премьером предложение о проведении заключительного государственного тура конкурса одарённых детей, распорядился принять соответствующие меры, сообщает ТДХ.