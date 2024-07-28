В Туркменистане издан словарь геологических терминов на трех языках

В Туркменистане опубликован новый Англо-русско-туркменский толковый словарь терминов по геологии, сейсмологии и геофизике. Издание содержит более 2000 научных терминов и призвано способствовать международному сотрудничеству в области сейсмологических исследований, сообщает Аsmannews.ru.

Словарь разработан в рамках совместного проекта Программы развития ООН и Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана. Проект направлен на усиление национального потенциала по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения.

Благодаря представлению терминов на трех языках – английском, русском и туркменском – новое издание облегчает взаимодействие между местными и международными экспертами. Это способствует успешному проведению исследований в области сейсмологии и смежных наук.