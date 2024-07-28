В Туркменистане будут преподавать урду

В ходе рабочего визита туркменской делегации в Пакистан на этой неделе стороны рассматривали вопрос об открытии отделения по изучению языка урду в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади, сообщает TDH.

Об итогах визита доложил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на очередном заседании Кабинета Министров страны.

В ходе переговоров также затрагивались вопросы сотрудничества в социальной сфере. В частности, обсуждалась возможность направления туркменских дипломатов на курсы, организуемые Дипломатической академией Пакистана.