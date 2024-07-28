Бельгийская федерация футбола готова делиться опытом с Туркменистаном

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов провел встречу с директором Королевской бельгийской футбольной ассоциации Петерсом Виллемсом. Дипломатический визит стал важным шагом на пути к установлению официальных отношений между футбольными федерациями двух стран, сообщает пресс-служба туркменского дипведомства в Брюсселе.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр возможностей для сотрудничества в области футбола. Особое внимание было уделено программам обмена опытом между тренерами и специалистами, направленным на повышение квалификации туркменских футболистов.

Согласно достигнутым договоренностям, бельгийские эксперты могут быть приглашены для проведения тренировок и семинаров в Туркменистане, а туркменские тренеры получат возможность стажироваться в Бельгии. Кроме того, планируется организовать обучение директоров футбольных клубов Туркменистана, что позволит повысить уровень управления в национальном футболе.

«Это сотрудничество открывает новые горизонты для развития футбола в Туркменистане, – отметил посол Сапар Пальванов. – Мы рассчитываем на плодотворное взаимодействие с нашими бельгийскими коллегами».

В ближайшее время планируется провести ряд видеоконференций и очных встреч для обсуждения конкретных проектов и заключения соответствующих соглашений.