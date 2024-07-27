Центр ОБСЕ в Ашхабаде объявляет тендер на услуги управления мероприятиями

Центр ОБСЕ в Ашхабаде объявил о начале тендера на предоставление услуг управления мероприятиями на 2024-2025 годы. Запрос цен проходит под номером TUR 042024.

Согласно официальному сообщению, заинтересованные поставщики могут получить тендерную документацию на сайте закупок ОБСЕ. Предложения принимаются до 14:00 по местному времени 8 августа 2024 года исключительно по электронной почте Tenders-TM@osce.org.

Организация подчеркивает, что заявки, поданные другими способами, будут отклонены. Дополнительные вопросы по тендеру направляются на адрес Procurement.CiAsh@osce.org.