Турецкие сборы «Ахала»: новые трансферы и контрольные игры

Футбольный клуб «Ахал» активно готовится к борьбе за медали во второй половине чемпионата Туркменистана. Команда занимает третье место в турнирной таблице Высшей лиги, набрав 34 очка в 16 матчах. Лидерство удерживает «Аркадаг» с 48 очками, на втором месте «Алтын асыр» (37 очков).

В настоящее время «Ахал» проводит учебно-тренировочные сборы в турецком Картепе под руководством и.о. главного тренера Вельсахета Овезова. Прежний наставник команды Довлет Аннаев перешел на работу с молодежной сборной Туркменистана (U-20).

Пресс-служба клуба поделилась информацией о трансферных новостях. Состав «Ахала» пополнили Азат Аманов из «Ашхабада» и Магтымберды Беренов из «Небитчи». Кроме того, «Ахал» и «Аркадаг» провели обмен вратарями: в «Ахал» вернулся Рахат Джапаров, а в обратном направлении проследовал Рустем Ахаллыев. В то же время «Ахал» отдал в аренду двух футболистов: Шыхдурды Амандурдыев и Оразалы Бегназаров вторую половину сезона проведут в «Ашхабаде».

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата Туркменистана «Ахал» проведет ряд контрольных матчей: 27 июля состоится встреча с клубом «Аль-Сафа» (Саудовская Аравия), 1 августа запланирован матч против «Фетхиеспора» (Турция), 4 августа пройдет игра с «Аль-Ахдоудом» (Саудовская Аравия), а 7 августа состоится заключительный контрольный матч с «Гол Гохаром» (Иран).

Данные товарищеские встречи позволят тренерскому штабу оценить готовность команды к предстоящим официальным соревнованиям. Сборы продлятся до 10 августа, после чего команда вернется в Туркменистан для подготовки к матчу 19-го тура против марыйского «Энергетика», который запланирован на 17 августа.

При этом в составе «Ахала» есть несколько травмированных игроков, которые продолжают восстанавливаться, это – Довран Ходжамаммедов, Игорь Секов и Акмаммед Метдаев.