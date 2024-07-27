Сборная Туркменистана принимает участие в церемонии открытия Олимпийских игр-2024

В Париже началась торжественная церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр. В мероприятии принимают участие около 10 тысяч спортсменов, в том числе атлеты сборной Туркменистана.

Впервые в истории летних Олимпийских игр церемония открытия проходит не на большом стадионе, а в самом центре города. Главная фишка церемонии – лодочный парад атлетов: спортсменов из 205 стран проплывут на 95 катерах по Сене – по маршруту с видом на достопримечательности Парижа.

Напомним, Туркменистан на крупнейшем мировом форуме планеты представляют: дзюдоисты Сердар Рахимов (весовая категория до 66 кг), Майса Пардаева (до 57 кг), тяжелоатлет Давранбек Хасанбаев (до 102 кг), пловцы Муса Жалаев (100 метров вольным стилем), Айнура Примова (100 метров на спине) и легкоатлетка Валентина Мередова (бег на 100 метров).

Стоит отметить, что в туркменские спортсмены уже провели первые тренировки в Париже. Так, Олимпийский бассейн опробовали пловцы Муса Жалаев и Айнура Примова. Начала готовиться к соревнованиям и легкоатлетка Валентина Мередова. К тренировкам приступили также дзюдоисты Сердар Рахимов и Майса Пардаева.

Как сообщает электронная газета «Туркменистан: Золотой век», 4 августа к делегации в Париже присоединится тяжелоатлет Давранбек Хасанбаев, который в настоящее время под руководством главного тренера национальной сборной Туркменистана Мансура Реджепова на заключительном тренировочном сборе в Гёкдере завершает подготовку к Олимпийским играм.

Соревнования в столице Франции завершатся 11 августа.