Рашид Мередов возглавит делегацию Туркменистана на инаугурации Президента Ирана

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов возглавит туркменскую делегацию на инаугурации нового Президента Ирана Масуда Пезешкиана. Соответствующее Распоряжение Президент Сердар Бердымухамедов подписал сегодня в ходе заседания Правительства по цифровой связи, сообщает TDH.

Глава Туркменистана отметил, что Иран является одним из ближайших соседей и партнёров, а туркмено-иранские отношения носят дружественный и братский характер.

Отметим, что инаугурации вновь избранного Президента ИРИ состоится 30 июля.