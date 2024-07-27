Президент Монголии посетит Туркменистан с государственным визитом

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор со своей монгольской коллегой Батцэцэг Батмунхийн. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, направленных на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между двумя странами, говорится в сообщении пресс-службы туркменского МИД.

Ключевой темой беседы стала подготовка к предстоящему первому государственному визиту Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Туркменистан.