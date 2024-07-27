В Туркменистане расширяют обучение компьютерной грамотности для людей с ограниченными возможностями

Центр доступа информации при Инновационно-информационном центре Министерства образования Туркменистана объявил о расширении программы бесплатного обучения компьютерной грамотности для лиц с ограниченными возможностями, сообщила Turkmenportal пресс-служба центра.

Помимо уже действующих курсов для людей с нарушениями слуха, центр открыл новое направление для обучающихся с проблемами зрения. Занятия проводятся три раза в неделю по три часа в день, общая продолжительность курса составляет 2-3 месяца.

Обучение ведет опытный специалист с многолетним стажем работы в данной сфере. На занятиях применяются специализированные технологии, в том числе клавиатура Braille sense polaris для незрячих и слабовидящих, а также слуховые аппараты Hearing assistive aid для людей с нарушениями слуха.

«Наши курсы предоставляют возможность не только освоить современные технологии, но и найти новых друзей в атмосфере взаимопонимания и поддержки», — отмечают представители центра.

Желающие записаться на курсы или получить дополнительную информацию могут обратиться по телефонам: +99312-36-19-26 или +993-65-50-31-84.