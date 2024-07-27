В Туркменистане откроется центр дополнительного образования Россотрудничества

До конца года в Туркменистане планируется открытие центра дополнительного образования Россотрудничества.

Как передает ТАСС, Россотрудничество в этом году намерено открыть 25 новых центров дополнительного образования на базе партнерских организаций в 15 странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии, в том числе в Армении, Беларуси, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Замбии, Марокко, Танзании, Тунисе, Сирии, Индии, Монголии.

В каждый центр осуществляется поставка учебной, методической и художественной литературы на русском языке, отмечает источник со ссылкой на Россотрудничество.

«На базе центров организуются и проводятся культурные и творческие мероприятия, курсы русского языка, занятия студентов на подготовительном факультете, встречи представителей российских вузов с будущими абитуриентами, открытые уроки по творчеству российских писателей и поэтов и другие», — разъяснили в ведомстве.

Со слов заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, «открытие новых центров дополнительного образования не только улучшит инфраструктуру преподавания русского языка в соответствии с лучшим российскими практиками создания современных многофункциональных образовательных пространств, но и даст возможность поддерживать учебный процесс ведущими российскими специалистами по русскому языку как иностранному в онлайн-формате».