Авиакомпания «Туркменистан» представила новое расписание международных рейсов из Ашхабада
Авиакомпания «Туркменистан» опубликовала на своем официальном сайте новое расписание международных рейсов, действительное до 27 октября текущего года.
Согласно обновленному расписанию, самолеты национального перевозчика будут выполнять полеты в 12 городов мира.
Частота международных рейсов из Ашхабада в неделю составит:
– По 2 рейса в Дубай (ОАЭ), Джидду (Саудовская Аравия), Пекин (Китай), Бангкок (Таиланд), Хошимин (Вьетнам), Куала-Лумпур (Малайзия), Лондон (Великобритания), Франкфурт-на-Майне (Германия) и Милан (Италия)
– 1 рейс в Абу-Даби (ОАЭ)
– 5 рейсов в Стамбул (Турция)
– 6 рейсов в Москву (Россия)
Подробное расписание доступно на официальном сайте авиакомпании «Туркменистан».