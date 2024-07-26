Туркменистан заинтересован в укреплении партнёрства в формате «Центральная Азия + Япония»

Состоялось совещание старших должностных лиц Диалога «Центральная Азия + Япония». В мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции, участвовали заместители руководителей внешнеполитических ведомств стран ЦА и Японии. Туркменистан представлял заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, участники обсудили подготовку к предстоящему саммиту Диалога , запланированному на 9-10 августа текущего года в Астане. Были рассмотрены повестка дня, программы саммита и бизнес-форума, а также проект итогового документа Саммита.

Стороны также обменялись мнениями о текущем взаимодействии между странами Центральной Азии и Японией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ахмед Гурбанов подтвердил заинтересованность Туркменистана в развитии партнёрства в рамках Диалога, отмечает источник.