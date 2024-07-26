Соавтором Красной книги Туркменистана стал аспирант астраханского вуза

Аспирант кафедры фундаментальной биологии Астраханского госуниверситета имени В.Н.Татищева Александр Павленко стал соавтором недавно вышедшего четвертого издания Красной книги Туркменистана. Об этом сообщается на сайте ast.mk.ru.

Александр Павленко является гражданином Туркменистана. Работая в Центре профилактики особо опасных инфекций, он участвует в экспедициях по изучению грызунов, потенциальных переносчиков опасных заболеваний.

В Красной книге Туркменистана молодой ученый описал несколько новых для науки видов растений из Центральной Азии, к числу которых относятся ферула каракумская, джузгун безостый, астрагал Гореловой и другие.

В следующем году аспирант астраханского вуза планирует защитить кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию флоры горной системы Копетдаг на границе Туркменистана и Ирана, отмечает источник.

Напомним, что четвертое издание Красной книги Туркменистана вышло в июне этого года, оно включает в себя редкие и исчезающие виды, нуждающиеся в охране на территории страны.

Президент Туркменистана поздравил всех авторов коллективной монографии, кто принимал участие в создании этого труда, включая ученых, специалистов из профильных министерств и ведомств, сотрудников Академии наук, а также ботаников и зоологов.