Париж-2024: определились соперники туркменских дзюдоистов
Прошла жеребьевка турнира по дзюдо на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, определившая соперников туркменских спортсменов.
Туркменистан на Играх представляют два дзюдоиста: 20-летний Сердар Рахимов (весовая категория до 66 кг) и 19-летняя Майса Пардаева (до 57 кг).
Результаты жеребьевки:
Мужчины:
- 28 июля, категория до 66 кг
- Первый круг: Сердар Рахимов (Туркменистан) – Эдмилсон Педро (Ангола)
Женщины:
- 29 июля, категория до 57 кг
- Первый круг: Майса Пардаева (Туркменистан) – Ки Кай (КНР)
В олимпийском турнире по дзюдо в Париже-2024 примут участие 378 спортсменов из 122 стран.