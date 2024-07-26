Париж-2024: определились соперники туркменских дзюдоистов

Прошла жеребьевка турнира по дзюдо на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, определившая соперников туркменских спортсменов.

Туркменистан на Играх представляют два дзюдоиста: 20-летний Сердар Рахимов (весовая категория до 66 кг) и 19-летняя Майса Пардаева (до 57 кг).

Результаты жеребьевки:

Мужчины:

28 июля, категория до 66 кг

Первый круг: Сердар Рахимов (Туркменистан) – Эдмилсон Педро (Ангола)

Женщины:

29 июля, категория до 57 кг

Первый круг: Майса Пардаева (Туркменистан) – Ки Кай (КНР)

В олимпийском турнире по дзюдо в Париже-2024 примут участие 378 спортсменов из 122 стран.