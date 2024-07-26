Осенью Ашхабадский зоопарк посетит аккредитационная комиссия ЕАРАЗА

Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) сообщила о том, что принято единогласное решение о включении Национального музея живой природы Туркменистана в ЕАРАЗА после его прохождения аккредитации.

Такое решение принято на основе заявки от Туркменистана, а также по итогам Международной конференции ЕАРАЗА, на которой была презентована деятельность Ашхабадского зоопарка.

Визит аккредитационной комиссии с целью утверждения членства Ашхабадского зоопарка в ЕАРАЗА планируется на конец сентября – начало октября. Точные даты будут согласованы позже, сообщил «Туркменпорталу» зоолог, профессор Э.А.Рустамов, представляющий интересы Ашхабадского зоопарка в ЕАРАЗА.