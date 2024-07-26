Олимпиада 2024: расписание выступлений сборной Туркменистана в Париже

Туркменские спортсмены прибыли в Париж для участия в XXXIII летних Олимпийских играх. Делегация разместилась на десятом этаже Олимпийской деревни, расположенной в северном районе французской столицы. Следуя олимпийской традиции, команда вывесила национальный флаг и баннер с надписью Team Turkmenistan.

Сборная Туркменистана представлена шестью спортсменами в четырех видах спорта: дзюдо, плавание, легкая атлетика и тяжелая атлетика. Официальное открытие Олимпиады состоится 26 июля.

Представляем график выступлений туркменских спортсменов:

28 июля, 13:00: Дзюдо (до 66 кг), 1/32 финала – Сердар Рахимов

29 июля, 14:00: Дзюдо (до 57 кг), 1/32 финала – Майса Пардаева

29 июля, 14:00: Плавание (100 м на спине), предварительные заплывы – Айнура Примова

30 июля, 14:00: Плавание (100 м вольным стилем), предварительные заплывы – Муса Жалаев

2 августа, 13:35: Легкая атлетика (100 м), предварительные забеги – Валентина Мередова

10 августа, 14:30: Тяжелая атлетика (до 102 кг) – Давранбек Хасанбаев

Официальную трансляцию всех соревнований можно будет посмотреть на сайте Международного олимпийского комитета.