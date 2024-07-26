Готовится новый проект оценки масштабов адаптации Туркменистана к изменению климата

К запуску готовится новый проект по оценке масштабов адаптации Туркменистана к изменению климата.

В этой связи в начале июля делегация Азиатского банка развития (АБР) и консалтинговая компания FutureWater посетили Ашхабад для проведения встреч и консультаций со специалистами министерств сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, а также Государственного комитета водных ресурсов, сообщает nCa.

Цель состояла в налаживании научного и практического сотрудничества в рамках нового проекта.

Предлагаемый проект будет включать такие задачи, как:

Укрепление институциональных и законодательных процессов;

Меры по адаптации к изменению климата;

Стратегии смягчения последствий (сокращение выбросов парниковых газов);

Цифровизация в водном секторе;

Продвижение космических технологий.

Проект направлен на содействие выявлению и концептуализации инициатив, направленных на адаптацию к изменению климата, в частности, на повышение устойчивости водного и сельскохозяйственного секторов Туркменистана. Это предполагает создание карт рисков, связанных с изменением климата, отмечает источник.