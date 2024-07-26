В Туркменистане пройдет аукцион по продаже объектов госсобственности

15 августа в 10.00 на цифровой площадке торгов государственного имущества www.fineconomic.gov.tm и посредством мобильного приложения данной платформы состоится аукцион по продаже объектов государственной собственности.

Организатор торгов – Министерство финансов и экономики Туркменистана, располагающееся по адресу: Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.

На торги выставлено свыше 40 объектов Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана, Государственного концерна «Туркменгаз», агентства «Туркменавтоулаглары», Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог, Государственного объединения «Туркменхалы», Государственного концерна «Туркменхимия», Министерства финансов и экономики Туркменистана, Акционерного коммерческого банка Туркменистана «Туркменбаши», хякимликов города Ашхабад, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

Подробно с условиями аукциона и списком объектов для торгов вы сможете ознакомиться в сегодняшней газете «Нейтральный Туркменистан».