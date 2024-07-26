В Ашхабаде открылась выставка скульптуры Оразмурата Гурбанова

В ашхабадском Выставочном центре дирекции управления художественных выставок развернулась персональная выставка скульптора Оразмурата Гурбанова, приуроченная к 70-летию мастера.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», здесь представлено свыше 100 работ из бронзы.

Основные черты авторского стиля О.Гурбанова — это полифония образов и динамизм.

Его работы, по мнению искусствоведов, отличают не только пластичность, но и особый философский взгляд. Скульптор как будто даёт повод для размышлений, не расставляя ярких акцентов.

Ещё одна уникальная часть творчества скульптора – это роспись по камням.

«Я не могу пройти мимо заинтересовавших меня камней. Я беру их в руки, и у меня сразу перед глазами встаёт сюжет будущей работы. У каждого камня в моей мастерской есть своя особенная композиция. Это может быть и молодая невеста в специальной накидке – курте или же аксакал в традиционном туркменском халате – дон и с головным убором – тельпек. Процесс работы может длиться от нескольких часов до нескольких лет», — говорит юбиляр.