Ашхабадский зоопарк презентован на конференции ЕАРАЗА в Москве

В Москве с 15 по 22 июля на базе Московского зоопарка прошла очередная ежегодная Международная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Конференция прошла под лозунгом «Зоопарк – территория для всех» и была приурочена к 160-летию Московского зоопарка и 30-летию ЕАРАЗА.

На форум собрались более 100 участников из 19 стран, включая и Туркменистан, поскольку Национальный музей живой природы Туркменистана (Ашхабадский зоопарк) является кандидатом в члены ЕАРАЗА.

Участники конференции обменялись опытом и знаниями по реализации важных природоохранных проектов по созданию лучших условий жизни для животных. Особым вопросом стояло обсуждение проблемы о повышении международных стандартов качества зоопарков и аквариумов и их просветительской роли в современном обществе. В рамках конференции прошли также круглые столы с участием представителей посольств, зоологических и экологических организаций.

Деятельность Ашхабадского зоопарка на форуме представил в своей презентации зоолог, профессор Э.А. Рустамов. Было отмечено, в частности, что специализацией зоопарка должны быть виды, занесённые в Красную книгу Туркменистана (2024), в первую очередь, копытные и хищные млекопитающие.

«Предстоит разработать современную концепцию развития зоопарка, которая будет учитывать обмен оптом и животными в системе ЕАРАЗА, развитие инфраструктуры городов Ашхабада и Аркадага, роль зоопарка, которую он должен выполнять, как культурно-массовое учреждение и элемент городской инфраструктуры», — отметил в своей речи Э.Рустамов, подчеркнув внимание и поддержку, которые оказывает зоопарку Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Руководству Московского зоопарка, как юбиляру, в качестве подарка было преподнесено 4-е издание Красной книги Туркменистана, вышедшее в этом году.

Для участников конференции были организованы экскурсии в «Центр воспроизводства редких животных Московского зоопарка» (Волоколамский район) и в другой его филиал – «Зоосад в вотчине Деда Мороза» (под городом Великий Устюг).

ЕАРАЗА была создана в 1994 году по инициативе ведущих зоопарков СНГ и Балтии. На сегодняшний день организация объединяет 95 учреждений из 21 страны. Ежегодная конференция ЕАРАЗА — это масштабное и крайне значимое мероприятие, которое объединяет специалистов по зоопаркам со всего мира, и становится крупнейшей дискуссионной площадкой.