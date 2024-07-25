27 июля во Французском институте в Ашхабаде пройдет мини-ярмарка
27 июля во Французском институте в Ашхабаде состоится мини-ярмарка работ мастеров народно-прикладного творчества Туркменистана.
В этот раз будут представлены:
- Дизайнерские украшения «Красота камня в изящных формах металла» Сейидовой Лейлы
- Маленькие сумочки на все случаи жизни от Алиевой Асии
- Украшения для современных девушек от Алиевой Марины
- Декоративные картины в этностиле Нурбатовой Аннаджамал
Мини-ярмарка состоится с 10.00 до 17.00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.
Контакты:
- Телефон: (+993 12) 36-83-70;
- Е-майл: ift.culture@gmail.com