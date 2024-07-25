27 июля во Французском институте в Ашхабаде пройдет мини-ярмарка

27 июля во Французском институте в Ашхабаде состоится мини-ярмарка работ мастеров народно-прикладного творчества Туркменистана.

В этот раз будут представлены:

Дизайнерские украшения «Красота камня в изящных формах металла» Сейидовой Лейлы

Маленькие сумочки на все случаи жизни от Алиевой Асии

Украшения для современных девушек от Алиевой Марины

Декоративные картины в этностиле Нурбатовой Аннаджамал

Мини-ярмарка состоится с 10.00 до 17.00 на территории Института по адресу: ул. Ага Гаррыева (бывшая Соколовского), дом 69.

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