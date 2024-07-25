Туркменская делегация примет участие в международном образовательном лагере в Китае

Второй этап 8-го лагеря «Пояс и путь» для подростков и учебный семинар для учителей пройдут в китайском городе Куньмин. Мероприятие, организованное Научным фондом Организации экономического сотрудничества (ECOSF), соберет около 300 участников из 38 стран.

Туркменистан представят пять учащихся и два учителя из Ашхабада, Аркадага и других регионов страны. Делегаты примут участие в культурных мероприятиях, образовательных семинарах и дискуссиях, направленных на укрепление международных связей и стимулирование интереса к науке и инновациям.

– Участие нашей делегации демонстрирует стремление Туркменистана к активному международному сотрудничеству и улучшению качества образования. Благодаря поддержке ECOSF, такие мероприятия способствуют укреплению научных и образовательных связей между странами, а также развитию профессиональных навыков и знаний участников, – заявили в пресс-службе министерства образования Туркменистана.

Программа лагеря предусматривает обмен опытом между педагогами и знакомство с передовыми образовательными практиками.

Помимо основной программы, туркменская делегация посетит исторические и культурные достопримечательности Куньмина, что позволит участникам глубже понять китайскую культуру.

Лагерь «Пояс и путь» и сопутствующий семинар для учителей являются частью более широкой инициативы по укреплению научных и образовательных связей между странами-участницами.