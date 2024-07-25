Туркменистан приглашен на открытие 5-х Всемирных игр кочевников в Астане

Посол Туркменистана Батыр Реджепов и министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев провели встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества в сферах туризма и спорта. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Было отмечено недавнее присвоение Ашхабаду статуса «Города новых спортивных возможностей Содружества» на майском заседании глав правительств СНГ 2024 года. Маржикпаев поздравил туркменскую сторону с этим достижением и пожелал новых высоких результатов в области спорта. Посол Туркменистана предложил подписать Меморандум о взаимопонимании в сфере спорта для укрепления партнерства.

Кроме того, стороны договорились развивать туристические связи, в частности, путем участия туркменских компаний в выставках, проводимых в Казахстане.

В завершение встречи министр Маржикпаев пригласил туркменскую сторону принять участие в официальной церемонии открытия 5-ых Всемирных игр кочевников, которые пройдут 8-14 сентября 2024 года в Астане.