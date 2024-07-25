Туркменистан и Пакистан обсудили продвижение проекта ТАПИ

Возможности дальнейшего продвижения реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) обсудили на сегодняшней встрече министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Федеральный министр нефти Исламской Республики Пакистан Мусадик Масуд Малик.

Было отмечено, что реализация этого масштабного проекта призвана содействовать устойчивому социально-экономическому развитию в Азии.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего сотрудничества в контексте решения конкретных вопросов, связанных с практическим осуществлением проекта ТАПИ, сообщает МИД Туркменистана.

Напомним, что 22 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл с визитом в Исламабад для проведения переговоров с высокопоставленными представителями Пакистана.