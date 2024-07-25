Специалист пояснил, почему хлопать дверями в машине нельзя

Алексей Балашов, директор по сервису и запчастям «Авилон Mercedes-Benz», поделился с «Российской газетой» информацией о возможных последствиях сильного хлопка дверью автомобиля.

По словам эксперта, в первую очередь может пострадать механизм дверного замка. Чаще всего это приводит к поломке или деформации защелки, что затрудняет открытие или закрытие двери. Кроме того, сильный удар может повредить механизм блокировки и соединительные элементы между ручкой и защелкой.

Во-вторых, могут пострадать элементы обшивки двери. Например, могут оторваться уплотнители, обеспечивающие герметичность, а пластиковые детали обшивки могут треснуть, деформироваться или даже отломиться.

В-третьих, риску подвергается и электроника автомобиля. Возможно повреждение проводов, проходящих через дверь, а также различных датчиков, установленных в ней, например, датчика освещения.

Балашов рекомендует всегда аккуратно закрывать дверь автомобиля, регулярно проверять состояние замков и деталей обшивки, а при обнаружении неисправностей обращаться к специалистам сервисного центра.