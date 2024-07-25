К Группе друзей устойчивого транспорта присоединились Филиппины

Республика Филиппины объявила о своем присоединении к Группе друзей устойчивого транспорта, инициированной Туркменистаном. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного Представительства Туркменистана при ООН.

Группа друзей устойчивого транспорта (GFST) была создана 6 июля 2022 года Постоянным Представительством Туркменистана при Организации Объединённых Наций и служит неформальной платформой для поддержания широкого многостороннего диалога по продвижению безопасных, недорогих, доступных и устойчивых транспортных систем для всех в поддержку устойчивого экономического роста, повышения социального благосостояния людей и расширения международного сотрудничества и торговли между странами.

Первое министерское совещание Группы было созвано в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке 16 апреля 2024 года.

Сегодня к Группе присоединились 18 государств.

Участие в Группе друзей устойчивого транспорта не влечет за собой никаких финансовых, юридических или каких-либо иных обязательств и направлено на консолидацию усилий в рамках Десятилетия устойчивого транспорта ООН (2026-2035 годы).

Ранее мы сообщали, что Катар присоединился к Группе друзей устойчивого транспорта.