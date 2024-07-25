В Туркменистане функционируют климатические центры

Вопросу адаптации к климатическим изменениям в Туркменистане уделяется особое внимание. В 2019 году принята Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата, которая в настоящее время является основным национальным документом по осуществлению деятельности в области изменения климата.

В течение последних пяти десятилетий наблюдалось, что потепление климата происходит быстрее, чем где-либо еще на планете. Поэтому актуальными в имплементации являются Национальный план действий по адаптации здоровья населения Туркменистана к изменению климата и его неблагоприятным последствиям на 2020 — 2025 годы и План действий по предотвращению последствий жары для здоровья населения.

Одной из инициатив общественной организации «Йенме» («Преодоление») является программа предоставления услуг и информационной поддержки в области влияния климата на людей с инвалидностью.

С мая этого года начали функционировать климатические центры при «Йенме» в Ашхабаде и Центрально физкультурно-спортивном клубе инвалидов Туркменистана в городе Мары.

Основная цель функционирования климатических центров — создание комфортной безопасной среды для людей с инвалидностью в период аномально высоких температур.

В центрах предоставляются следующие услуги: информационная поддержка и консультативная помощь по вопросам влияния климата, предоставление социально — психологических услуг, организация досуга для развития личностного и творческого потенциала.

Деятельность климатических центров осуществляется в рабочие дни по адресам: